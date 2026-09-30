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        Mersin'de "Tek Hedefimiz Geleceğimiz" projesiyle 80 öğrenci otelde ağırlandı

        Mersin'in Gülnar ilçesinde, "Tek Hedefimiz Geleceğimiz" projesi kapsamında 80 öğrenci otelde düzenlenen etkinliklerle eğlenceli vakit geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 17:27 Güncelleme:
        Mersin'de "Tek Hedefimiz Geleceğimiz" projesiyle 80 öğrenci otelde ağırlandı

        Mersin'in Gülnar ilçesinde, "Tek Hedefimiz Geleceğimiz" projesi kapsamında 80 öğrenci otelde düzenlenen etkinliklerle eğlenceli vakit geçirdi.

        Kaymakamlık tarafından hayata geçirilen proje kapsamında ilçede farklı okullarda eğitim gören öğrenciler için etkinlik düzenlendi.

        İlçedeki beş yıldızlı bir otelde düzenlenen etkinlikte, çocuklar havuzda yüzdü, oyunlar oynadı.

        Gün boyunca süren etkinliklerle çocuklar doyasıya eğlendi.

        Gülnar Kaymakamı Emrah Aslan, gazetecilere, "Tek Hedefimiz Geleceğimiz" projesiyle çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

        Proje kapsamında çocuklar için farklı etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini anlatan Aslan, "Çocuklarımızın yüzündeki mutluluk bizleri de mutlu ediyor. Projemiz bundan sonra da devam edecek." dedi.

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        İlhan Ulu da çocukları otellerinde ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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