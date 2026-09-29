GÜNCELLEME - Mersin'de mobilya mağazasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatan ekipler, yangına müdahale etti.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kuyuluk Mahallesi Fındıkpınarı Caddesi'ndeki 4 katlı mağazanın üst bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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