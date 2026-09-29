Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'de ikizler ve iki kuzeninin öldüğü kazayla ilgili tutuklanan sürücü yargılanıyor

        Mersin'de ikizler ve iki kuzeninin öldüğü kazayla ilgili tutuklanan sürücü yargılanıyor

        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, cipiyle ikizler ve iki kuzenine çarpıp ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 18:51 Güncelleme:
        Mersin'de ikizler ve iki kuzeninin öldüğü kazayla ilgili tutuklanan sürücü yargılanıyor

        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, cipiyle ikizler ve iki kuzenine çarpıp ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sürücü sanık Melis K. (25), kazada hayatını kaybeden ikizler Kübra Güney (15) ve Büşra Güney (15) ile kuzenleri Nejla Öztürk (17) ve Zehra Serdil Atak'ın (18) aileleri, kazada yaralananlar ile taraf avukatlar katıldı.

        Duruşmada dinlenen tanıklardan E.K, kazanın olduğu sırada kendisinin de refüjde bulunduğunu ve yaralandığını söyledi.

        REKLAM

        Sanığın kullandığı otomobilin çok hızlı bir şekilde ilerlediğini savunan E.K, aracın kendilerine doğru gelirken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini öne sürdü.

        Sürücünün çok hızlı olduğunu iddia eden E.K, "O bölgede oturuyorum daha önce o yolda bu kadar hızlı süren görmemiştim. Kaza esnasında vücudumda kesikler oluştu. Kafama darbe aldım. Şok içerisindeydim. Sonra babamı aradım. Babam olay yerinde kaldı, amcamla hastaneye gittik. Sanıktan şikayetçiyim." diye konuştu.

        Kazada hayatını kaybeden Kübra ve Büşra'nın babaları Mehmet Güney de sanığın oldukça hızlı şekilde araç kullandığını belirterek, "O kadar hızlı gelmiş ki, trafik ışıklarını geçip refüje çıkıyor sonra 200 kiloluk kaldırım taşını sökmüş ardından 2 direği ve ağacı sököp çocuklara çarpmış. Duramayıp ileride karşı şeritteki tıra çarpıp durmuş. En ağır cezayı almasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Evlatlarını kaybeden diğer aileler de sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

        Söz verilen sanık Melis K. ise kaza esnasında yoldaki tırın kendisini sıkıştırdığını ve bu durumun görüntülerde mevcut olduğunu öne sürdü.

        Tahliyesini talep eden Melis K, "Bu bir kaza, kimse böyle bir şey olsun istemez. Kazada hava yastıkları açıldığı için görüş açım kapandı." dedi.

        Duruşmada taraf avukatlarda beyanda bulundu.

        Mahkeme savcısı sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        REKLAM

        Duruşma sonrasında kazada çocuklarını kaybeden aileler, müşteki avukatlar ve çocukların arkadaşlarının katılımıyla Mersin Adliyesi önünde basın açıklaması yapıldı.

        - Olay

        Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'nde 2 Şubat'ta Melis K'nin kullandığı cip, D-400 kara yolu Bekirde Kavşağı'ndaki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışanlara çarpmıştı. Kazada ikizler Kübra Güney ve Büşra Güney ile kuzenleri Nejla Öztürk ve Zehra Serdil Atak hayatını kaybetmiş, Burkan Acar ve Yunus Bagı yaralanmıştı. Tutuklanan sürücü hakkında, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianame, Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kaya ailesinin mal varlıklarının dondurulması talebi
        Kaya ailesinin mal varlıklarının dondurulması talebi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefsine yenik düşenle vedalaşırız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefsine yenik düşenle vedalaşırız
        Bahçeli'den fon krizi açıklaması
        Bahçeli'den fon krizi açıklaması
        İngiliz futbolunda Manchester City depremi!
        İngiliz futbolunda Manchester City depremi!
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        Korkunç sözler! "Eşim beni bacaklarımdan tutup aşağı attı!"
        Korkunç sözler! "Eşim beni bacaklarımdan tutup aşağı attı!"
        Razgatlıoğlu'nda HT Spor'a özel açıklamalar!
        Razgatlıoğlu'nda HT Spor'a özel açıklamalar!
        A Milli Takım 4 basamak birden düştü
        A Milli Takım 4 basamak birden düştü
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        Vergide en avantajlı ülkeler hangileri?
        Vergide en avantajlı ülkeler hangileri?
        Kanatlar durdu savunmacılar coştu!
        Kanatlar durdu savunmacılar coştu!
        Sosyal medya fenomeni aile vergi rekortmeni oldu
        Sosyal medya fenomeni aile vergi rekortmeni oldu
        Ünlü yapımcıdan 3,5 milyon euro istediler! Şüphelilerden biri eski damadı çıktı!
        Ünlü yapımcıdan 3,5 milyon euro istediler! Şüphelilerden biri eski damadı çıktı!
        Kokoreççi cinayetinin arkasından haraç çetesi çıktı!
        Kokoreççi cinayetinin arkasından haraç çetesi çıktı!
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        F.Bahçe'nin transfer yasağı kalkıyor!
        F.Bahçe'nin transfer yasağı kalkıyor!
        "Bir feryat koptu ağzımdan"
        "Bir feryat koptu ağzımdan"
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        Ünlüler geçidi
        Ünlüler geçidi
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor

        Benzer Haberler

        Silifke'de Erasmus kapsamında yabancı öğretmenler öğrencilerle buluştu
        Silifke'de Erasmus kapsamında yabancı öğretmenler öğrencilerle buluştu
        Erdemli'de "Glütensiz Destek Paketi" projesi başlatıldı
        Erdemli'de "Glütensiz Destek Paketi" projesi başlatıldı
        Otizmli çocuğa şiddet uyguladığı öne sürülen öğretmen ağır ceza mahkemesind...
        Otizmli çocuğa şiddet uyguladığı öne sürülen öğretmen ağır ceza mahkemesind...
        Mersin'de kahvehanedeki silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli...
        Mersin'de kahvehanedeki silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli...
        Mersin'de silahla ateş açılan kahvehanedeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Mersin'de silahla ateş açılan kahvehanedeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Gülnar ilçesinde İtfaiye Haftası kutlandı
        Gülnar ilçesinde İtfaiye Haftası kutlandı