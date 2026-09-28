Gülnar ilçesinde İtfaiye Haftası kutlandı

Mersin'in Gülnar ilçesinde İtfaiye Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Gülnar İtfaiye Amirliği'nde düzenlenen etkinlikte, Belediye Başkan Yardımcısı Muhammet Olçum, itfaiye personeliyle pasta kesti.

Olçum, itfaiye teşkilatının zorlu ve kutsal bir görevi yerine getirdiğini belirtti.

İtfaiye personelinin, vatandaşların can ve mal güvenliği için gece gündüz çalıştığını ifade eden Olçum, "Gülnar Belediyesi olarak her zaman itfaiyecilerimizin yanındayız." dedi.