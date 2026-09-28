Mersin'de Yeni Partinin temayül yoklamasında havaya ateş açan zanlı tutuklandı
Mersin'de Yeni Parti Mezitli İlçe Başkanlığının temayül yoklamasında çıkan tartışmada tabancayla havaya ateş açan zanlı tutuklandı.
Mersin'de Yeni Parti Mezitli İlçe Başkanlığının temayül yoklamasında çıkan tartışmada tabancayla havaya ateş açan zanlı tutuklandı.
Viranşehir Mahallesi'ndeki Mezitli Belediyesi Emekli Evi'nde dün yapılan temayül yoklamasında iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışma sırasında şüpheli B.Y. tabancayla havaya ateş açtı.
Partinin Mezitli ilçe başkanlığı ön seçiminin yapıldığı etkinliği takip eden polis ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Y. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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