Mersin'de bisiklet pedalları bağımlılıkla mücadele için çevrildi

İl Kadın Komisyonu Başkanı Esra Özbay da bağımlılıkla mücadele konusunda kadın ve çocukları çok önemsediklerini kaydetti.

Mersin'de bağımlılıkla mücadele için Türkiye Yeşilay Cemiyeti Mersin Şubesi ve Bisikletin Sultanları Spor Kulübü işbirliğinde bisiklet sürüş etkinliği düzenlendi.

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