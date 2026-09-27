Mersin'de tartıştığı ağabeyine otomobille çarpan zanlı tutuklandı

Tartışma sırasında E.K, kardeşi S.S.K'nin aracının ön camına zarar verdi. Bunun üzerine S.S.K, kullandığı otomobille ağabeyine çarptı. Araç ve çarptığı E.K, bir inşaatın temel çukuruna düştü.

Saray Mahallesi Fahri Görgülü Caddesi'nde dün, iddiaya göre S.S.K. ile ağabeyi E.K. arasında tartışma çıktı.

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