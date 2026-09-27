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        Mersin'de tartıştığı ağabeyine otomobille çarpan zanlı tutuklandı

        Mersin'in Anamur ilçesinde tartıştığı ağabeyine otomobille çarpan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 22:12 Güncelleme:
        Mersin'de tartıştığı ağabeyine otomobille çarpan zanlı tutuklandı

        Mersin'in Anamur ilçesinde tartıştığı ağabeyine otomobille çarpan zanlı tutuklandı.

        Saray Mahallesi Fahri Görgülü Caddesi'nde dün, iddiaya göre S.S.K. ile ağabeyi E.K. arasında tartışma çıktı.

        Tartışma sırasında E.K, kardeşi S.S.K'nin aracının ön camına zarar verdi. Bunun üzerine S.S.K, kullandığı otomobille ağabeyine çarptı. Araç ve çarptığı E.K, bir inşaatın temel çukuruna düştü.

        Olayda 2 kardeş de yaralandı.

        Hastanede tedavisi tamamlanan S.S.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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