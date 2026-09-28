Mersin'de hükümlü ve tutukluların yaptığı çalışmalar sergilendi

Sergide, hükümlü ve tutukluların ahşap el ürünleri ve resim çalışmalarından oluşan 198 eser yer aldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde tutuklu ve hükümlülerin ahşap el ürünleri ve resim çalışmalarının yer aldığı sergi açıldı.

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