Mersin'de silahla ateş açılan kahvehanedeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

İlçe Emniyet Müdürü Bayram Barış Altındal da olay yerine giderek incelemede bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Çağlayan Mahallesi'ndeki kahvehaneye kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tüfekle ateş açıldı.

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