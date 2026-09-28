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        Mersin'de silahla ateş açılan kahvehanedeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 21:47 Güncelleme:
        Mersin'de silahla ateş açılan kahvehanedeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Çağlayan Mahallesi'ndeki kahvehaneye kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tüfekle ateş açıldı.

        Kahvehanedeki 5 kişinin yaralandığı saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.A. (71) kurtarılamadı.

        Polis ekipleri, şüphelinin saldırıda kullandığı silahı bir evin bahçesine atılmış halde buldu.

        İlçe Emniyet Müdürü Bayram Barış Altındal da olay yerine giderek incelemede bulundu.

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        Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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