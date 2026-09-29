Erdemli'de "Glütensiz Destek Paketi" projesi başlatıldı

Erdemli Belediyesi, ilçede yaşayan çölyak hastalarının glütensiz ve sağlıklı gıdaya erişimini kolaylaştırmak amacıyla "Glütensiz Destek Paketi" projesini hayata geçirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde, "Hayat glütensiz de güzel" sloganıyla düzenlenen programda, çölyak hastaları ve aileleri, Talat Göktepe Çamlığı'ndaki sosyal tesislerde bir araya geldi.

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, programda çölyak hastalarının yalnız olmadığını belirtti.

Hastaların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarının devam edeceğini ifade eden Kara, çölyak hastası çocukların doğum günlerinde glütensiz pasta desteği verileceğini kaydetti.

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Mersin Çölyak Glütensiz Beslenme Derneği Başkanı Ömer Arslan da belediye yetkililerine çölyak hastalarına sağlıdığı destek dolayısıyla teşekkür etti.

Programın sonunda çölyak hastalarına glütensiz beslenme paketleri dağıtıldı.