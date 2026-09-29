Otizmli çocuğa şiddet uyguladığı öne sürülen öğretmen ağır ceza mahkemesinde yargılanacak

Mersin'de Büyükşehir Belediyesine ait merkezde otizmli çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla asliye ceza mahkemesinde yargılanan öğretmenin dava dosyası ağır ceza mahkemesine gönderildi.

Mersin 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "atipik otizm" tanısı bulunan 5 yaşındaki K.Y'ye şiddet uyguladığı gerekçesiyle 21 Nisan'da tutuklanan sanık S.P.C. ile çocuğun ailesi ve avukatlar katıldı.

Mahkeme hakimi, çocuğa farklı tarihlerde şiddet uyguladığı tespiti bilirkişi raporunda yer alan sanığın suç vasfının değişmesine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce savcılığa yapılan suç duyurusu kapsamında yeni iddianame hazırlandığını bildirdi.

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İddianamede sanığın, "eziyet" suçundan cezalandırılmasının talep edildiğini açıklayan hakim, dava dosyalarının birleştirildiğini duyurdu.

- "Çocuğu kasten yaralayacak bir şey yapmadım"

Duruşmada söz verilen sanık S.P.C, şu beyanda bulundu:

"Eziyet suçlamasıyla karşı karşıya kalmak çok üzücü. Otizmli çocuklarla çalışmak çok daha yakın temas istiyor. Zaman zaman engelli çocuklarda sınırların biraz üzerine çıkmam istenmişti. Çocuğu ittirmem ve ağzının salyasını silmem vurma olarak algılandı. Çocuğu kasten yaralayacak bir şey yapmadım."

K.Y'nin annesi Sermin Y. ise sanığın suçtan kurtulmaya yönelik ifadeler kullandığını öne sürerek, "Her şeye bir kılıf buluyor fakat çocuğumun kulağını çekerken nasıl bir eğitim veriyordu? Bunu anlamıyorum. Türk adaletine güveniyorum. Bundan sonra çocuklarımıza el uzatacak olanların mahkemeden çıkacak kararla çekinmesini umuyorum. diye konuştu.

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Baba Bahattin Y. de sanığın cezalandırılmasını talep etti.

- Cumhuriyet savcısından "işkence" suçlamasıyla ağır ceza istemi

Mütalasını açıklayan cumhuriyet savcısı, yeni iddianame ve söz konusu dava dosyası incelendiğinde, sanığın "sözleşmeli personel" olarak görev yaptığı kurumda "kamu görevlisi" sıfatının olduğunu belirtti.

Mağdur çocuğa "ısrarlı ve sistematik biçimde insan onuruyla bağdaşmayacak biçimde şiddet uyguladığı" gerekçesiyle sanığın eylemlerinin "katalog suç" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği yönünde görüş sunan savcı, mahkemece görevsizlik kararı verilip "işkence" suçlamasıyla dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti.

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Son sözü sorulan sanık, "Şaşkınlık içerisindeyim. Çocuklara nasıl yaklaştığımı Allah biliyor. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Avukatların beyanlarını da dinleyen mahkeme hakimi, delil ve beyanlar doğrultusunda görevsizlik kararı vererek, dava dosyasının ağır ceza mahkemesine gönderilmesine ve sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti.

- Dava süreci

Büyükşehir Belediyesi Otizm Aile Danışma Merkezi'nde K.Y'ye şiddet uyguladığı öne sürülen S.P.C. tutuklanmıştı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık hakkında "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki kişiye yönelik kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 aya kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Mersin 25. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

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Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, çocuğa farklı tarihlerde şiddet uyguladığı tespiti bilirkişi raporunda yer alan sanığın isnat edilen suç vasfının değişme ihtimali dolayısıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.