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        Silifke'de Erasmus kapsamında yabancı öğretmenler öğrencilerle buluştu

        Mersin'in Silifke ilçesinde Avrupa Birliği (AB) Erasmus programı kapsamında İtalya, Hırvatistan ve Macaristan'dan gelen 11 öğretmen, öğrencilerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 17:06 Güncelleme:
        Silifke'de Erasmus kapsamında yabancı öğretmenler öğrencilerle buluştu

        Mersin'in Silifke ilçesinde Avrupa Birliği (AB) Erasmus programı kapsamında İtalya, Hırvatistan ve Macaristan'dan gelen 11 öğretmen, öğrencilerle buluştu.

        Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Sağlam Kafa Sağlam Vücutta Bulunur" projesi kapsamında ilçeye gelen öğretmenler, Türkiye hareketliliği kapsamında Gazipaşa İlkokulunu ziyaret etti.

        İlköğretim Haftası etkinliklerine de katılan öğretmenlere, Türk eğitim sistemi ve Silifke'nin tanıtımına ilişkin sunumlar yapıldı.

        Programda öğretmenler, öğrencilerle çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

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