Silifke'de Erasmus kapsamında yabancı öğretmenler öğrencilerle buluştu

İlköğretim Haftası etkinliklerine de katılan öğretmenlere, Türk eğitim sistemi ve Silifke'nin tanıtımına ilişkin sunumlar yapıldı.

Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Sağlam Kafa Sağlam Vücutta Bulunur" projesi kapsamında ilçeye gelen öğretmenler, Türkiye hareketliliği kapsamında Gazipaşa İlkokulunu ziyaret etti.

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