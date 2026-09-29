Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce terör örgüt DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, geçmiş dönemlerde DEAŞ bünyesinde faaliyet gösteren ve açık kaynaklar üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan 3 yabancı uyruklu gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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