Mersin'de duvara çarpan otomobildeki kişi öldü

Araçta yolcu olarak bulunan B.Y. (22), 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarna ekipleri sevk edildi.

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