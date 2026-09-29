Mersin'de duvara çarpan otomobildeki kişi öldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
U.Ö. (22) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Çiçekli Mahallesi'nde bir iş yerinin duvarına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarna ekipleri sevk edildi.
Araçta yolcu olarak bulunan B.Y. (22), 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Cenazesi Çiçekli Mahallesi'nde toprağa verilen B.Y'nin, hayatını kaybettiği gün askere gideceği öğrenildi.
Kazada yaralanmayan sürücü U.Ö. ise İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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