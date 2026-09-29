Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada 1 kilo 150 gram esrar, 784 gram sentetik uyuşturucu, 1540 litre etil alkol ve hassas terazi ele geçirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.