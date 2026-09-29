Mersin'de mobilya mağazasında yangın çıktı

Caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatan ekipler, yangına müdahale ediyor.

Kuyuluk Mahallesi Fındıkpınarı Caddesi'ndeki mağazanın üst katlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde bir mobilya mağazasında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

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