Mersin'de mobilya mağazasında yangın çıktı
Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde bir mobilya mağazasında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde bir mobilya mağazasında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Kuyuluk Mahallesi Fındıkpınarı Caddesi'ndeki mağazanın üst katlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Alevler, kısa sürede mağazanın tamamına yayıldı.
Caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatan ekipler, yangına müdahale ediyor.
Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
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