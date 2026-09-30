Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'de kimya fabrikasında yangın çıktı

        Mersin'de kimya fabrikasında yangın çıktı

        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde kimya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 12:07 Güncelleme:
        Mersin'de kimya fabrikasında yangın çıktı

        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde kimya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Şakirgülmen Mahallesi'nde sabun ve deterjan gibi ürünler imal edilen fabrikanın bir bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Fabrikanın çevresinde önlem alan ekipler, alevlere müdahale ediyor.

        Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dilan Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat gözaltına alındı
        Eski SPK Başkanı Gönül ifade verecek
        Eski SPK Başkanı Gönül ifade verecek
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Emlak Katılım'dan Rekabet açıklaması
        Emlak Katılım'dan Rekabet açıklaması
        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!
        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!
        "Kızıma büyü yaptı öldürdüm"
        "Kızıma büyü yaptı öldürdüm"
        Ecem Erkek'ten takipçisine: Burun meraklısı
        Ecem Erkek'ten takipçisine: Burun meraklısı
        Başka bir gezegendeymiş gibi hissettiren 33 rota
        Başka bir gezegendeymiş gibi hissettiren 33 rota
        Melek kahretti! Portekiz'de nehirde boğuldu!
        Melek kahretti! Portekiz'de nehirde boğuldu!
        "Bunları yapmak aklıma gelmedi"
        "Bunları yapmak aklıma gelmedi"
        23 yıllık işgal: ABD Irak'tan çekildi
        23 yıllık işgal: ABD Irak'tan çekildi
        Türkiye dünya üniversite sıralamasında üçüncü sıraya yükseldi
        Türkiye dünya üniversite sıralamasında üçüncü sıraya yükseldi
        TEKNOFEST Güneydoğu'da ilk gün heyecanı başladı
        TEKNOFEST Güneydoğu'da ilk gün heyecanı başladı
        Bakan Çiftçi açıkladı! 30 yıllık cinayette sır çözüldü
        Bakan Çiftçi açıkladı! 30 yıllık cinayette sır çözüldü
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        Bilinmeyen deneyimi
        Bilinmeyen deneyimi
        3 çocuk annesini otelde öldüren eski kocadan şaşırtan ifade
        3 çocuk annesini otelde öldüren eski kocadan şaşırtan ifade
        Kartal'dan Asensio ve şampiyonluk sözleri!
        Kartal'dan Asensio ve şampiyonluk sözleri!
        Kars'ta bebek vahşeti! Ağzından peçete çıktı
        Kars'ta bebek vahşeti! Ağzından peçete çıktı
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi

        Benzer Haberler

        Mersin'de yangın çıkan mobilya mağazasında soğutma çalışmaları tamamlandı
        Mersin'de yangın çıkan mobilya mağazasında soğutma çalışmaları tamamlandı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        GÜNCELLEME - Mersin'de mobilya mağazasında çıkan yangın kontrol altına alın...
        GÜNCELLEME - Mersin'de mobilya mağazasında çıkan yangın kontrol altına alın...
        Mersin'de mobilya mağazasında yangın çıktı
        Mersin'de mobilya mağazasında yangın çıktı
        Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Mersin'de duvara çarpan otomobildeki kişi öldü
        Mersin'de duvara çarpan otomobildeki kişi öldü