Mersin'de müstehcen görüntülerle şantaj yaptıkları iddia edilen 4 zanlı tutuklandı

Zanlıların üst aramasında ve adreslerinde 9 cep telefonu, 3 SIM kart, başkasına ait kimlik kartları ve 32 sentetik ecza ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, sahte sosyal medya hesaplarından ulaştıkları kişileri, ele geçirdikleri müstehcen görüntülerle tehdit edip para istedikleri öne sürülen zanlıların kimlikleri belirlendi.

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