GÜNCELLEME - Mersin'de kimya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde kimya fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde kimya fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Şakirgülmen Mahallesi'nde sabun ve deterjan gibi ürünler imal edilen fabrikanın bir bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Fabrikanın çevresinde önlem alan ekipler, alevlere müdahale etti.
Ekiplerin çalışması sonucu yangının söndürüldüğü fabrikada soğutma işlemi yapıldı.
Çalışmaları takip eden Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ekiplerden bilgi aldı.
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