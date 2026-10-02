Mersin'de huzurevi sakinleri Dünya Yaşlılar Günü etkinliğinde buluştu
Mersin'in Silifke ilçesinde, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte huzurevi sakinleri bir araya geldi.
Giriş: 02.10.2026 - 13:56 Güncelleme:
Mersin'in Silifke ilçesinde, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte huzurevi sakinleri bir araya geldi.
Silifke Huzurevi'nde düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Eyüp Fırat, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Filiz, kurum müdürleri ve huzuevi sakinleri katıldı.
Etkinlikte, halk oyunları ekibi sahne aldı.
Günün anısına hazırlanan pasta kesilerek ikram edildi.
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