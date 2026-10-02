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        Mersin'de huzurevi sakinleri Dünya Yaşlılar Günü etkinliğinde buluştu

        Mersin'in Silifke ilçesinde, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte huzurevi sakinleri bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 13:56 Güncelleme:
        Mersin'de huzurevi sakinleri Dünya Yaşlılar Günü etkinliğinde buluştu

        Mersin'in Silifke ilçesinde, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte huzurevi sakinleri bir araya geldi.

        Silifke Huzurevi'nde düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Eyüp Fırat, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Filiz, kurum müdürleri ve huzuevi sakinleri katıldı.

        Etkinlikte, halk oyunları ekibi sahne aldı.

        Günün anısına hazırlanan pasta kesilerek ikram edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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