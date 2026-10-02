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        Tarsus Ticaret Borsası'nda meclis üyeliği seçimleri yapıldı

        Mersin'de Tarsus Ticaret Borsası meclis üyeliği seçimleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 09:15 Güncelleme:
        Tarsus Ticaret Borsası'nda meclis üyeliği seçimleri yapıldı

        Mersin'de Tarsus Ticaret Borsası meclis üyeliği seçimleri gerçekleştirildi.

        Tarsus Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen seçimlerde odanın mevcut başkanı Mustafa Teke'nin yer aldığı beyaz liste ile Veyis Avcı'nın bulunduğu turkuaz liste yarıştı.

        Seçimlerde kullanılan 288 oyun 2'si geçersiz sayılırken, beyaz ve turkuaz listeler 143'er oy aldı.

        Oyların eşit çıkması üzerine 14 meclis üyesinin belirlenmesi için kura çekildi.

        Kura sonucunda turkuaz listeden 8, beyaz listeden ise 6 isim asil üye olarak belirlendi.

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