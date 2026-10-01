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        Mersin'de orman alanı dışındaki arazide çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde orman alanı dışındaki arazide çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2026 - 17:39 Güncelleme:
        Mersin'de orman alanı dışındaki arazide çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde orman alanı dışındaki arazide çıkan yangın söndürüldü.

        Akcami Mahallesi'ndeki orman alanı dışındaki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Bozyazı Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, helikopter, 7 arazöz, 3 su tankı ve itfaiye sevk edildi.

        Kısmen bölgedeki ormanlık alana da sıçrayan yangın ekiplerin müdahlesiyle söndürüldü.

        Ekipler, bölgedeki soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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