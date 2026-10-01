Mersin'de orman alanı dışındaki arazide çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Bozyazı ilçesinde orman alanı dışındaki arazide çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 01.10.2026 - 17:39 Güncelleme:
Mersin'in Bozyazı ilçesinde orman alanı dışındaki arazide çıkan yangın söndürüldü.
Akcami Mahallesi'ndeki orman alanı dışındaki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bozyazı Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, helikopter, 7 arazöz, 3 su tankı ve itfaiye sevk edildi.
Kısmen bölgedeki ormanlık alana da sıçrayan yangın ekiplerin müdahlesiyle söndürüldü.
Ekipler, bölgedeki soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
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