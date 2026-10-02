Mersin Büyükşehir Belediyesinin 13 doğrudan temin ve ihale dosyasında usulsüzlük tespiti

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında incelenen Büyükşehir Belediyesi belgelerinde, 41 milyon 419 bin 452 lira tutarındaki 13 doğrudan temin ve ihale dosyasında usulsüzlük yapıldığı belirlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 59 şüphelinin dün gözaltına alındığı soruşturmalarda yeni bilgilere ulaşıldı.

Başsavcılığın farklı soruşturma dosyalarından elde edilen mali veriler, ihale dosyaları, tape kayıtları, tanık ve gizli tanık anlatımları ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü raporları birlikte incelendi.

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Buna göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 11 Mart 2026'da Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan aramada el konulan 314 ihale ve doğrudan temin dosyası, incelenmek üzere Muhasebat Genel Müdürlüğüne gönderildi.

Müdürlüğün yaptığı kontrolde, 2022-2026 dönemindeki 41 milyon 419 bin 452 lira bedelli 13 ihale ve doğrudan temin dosyasında usulsüzlük saptandı.

Söz konusu mal ve hizmet alımlarında Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'in "olur"unun bulunduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında 13 alım ihalesinin yanı sıra belediyenin Özel Kalem, Makine İkmal ve Onarım, Kültür Sanat ve Sosyal İşler, Fen İşleri, Bilgi İşlem ile Gençlik ve Spor gibi birimlerinde gerçekleştirilen çok sayıda işlem de incelendi.

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Dosyalardaki tespitlerin ardından hazırlanan raporda, Seçer ile birimlerin yöneticilerinin, "fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiği" ve toplam 336 milyon 86 bin 968 lira tutarındaki mal ve hizmet alımlarındaki yolsuzluklardan sorumlu oldukları ifade edildi.

- Katı atık ihalesi

Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) temin edilen verilerde, 28 Nisan 2026'da yapılan "Belediye Atıklarının Katı Atık Aktarma İstasyonlarından Düzenli Depolama Alanına Taşınması ve Aktarma İstasyonlarının İşletmesi" ihalesinden önce, B.S'ye ait firmadan Mersin Büyükşehir Belediyesine para gönderildiği tespit edildi.

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Transfer açıklamasına "Belediye hizmetlerinde kullanmak üzere gönderilen bağış" yazıldığı, tutarın ise 1 milyon 800 bin lira gösterildiği belirlendi.

Soruşturma dosyasına giren bir gizli tanığın beyanında, Seçer'in Genel Sekreter O.T, tutuklu Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan ve akrabası S.G'nin sorumlu olduğu birimler üzerinden usulsüz ihale ve doğrudan teminler düzenlettirdiğini iddia ettiği öğrenildi.

Gizli tanığın, Seçer'in şirketinde muhasebeci olarak çalışan ve dünkü operasyonda gözaltına alınan E.G.K'nin, belediyenin Makine İkmal ve Onarım Dairesine yerleştirildiği ve alımların bu kişi üzerinden yürütüldüğünü öne sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

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Yapılan incelemede, E.G.K'nin 2013-2015'te Seçer Tarım'da yönetici sekreteri olarak çalıştığı, 2019'dan itibaren ise belediyenin Makine İkmal biriminde görev yaptığı belirlendi. Muhasebat incelemesinde usulsüzlük tespit edilen çok sayıda doğrudan temin evrakında, E.G.K'nin imzasının bulunduğu kayda geçti.

- Tutuklu Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan'a ilişkin tespitler

Soruşturma dosyasında,11 Mart 2026'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan'a ilişkin tespitlere de yer verildi.

MASAK verileri ve tapu kayıtlarının incelenmesinde, belediyeden ihale ve doğrudan temin yoluyla ödeme alan firmaların sahiplerinin Uyan ve annesi adına taşınmazlar aldığı, taşınmaz bedellerini de firma sahiplerinin ödediği tespit edildi.

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Uyan'ın aracının bagajında sahte evrak düzenlenmesi için hazırlanmış kaşeler ele geçirildiği bilgisi de soruşturma dosyasında yer buldu.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, Büyükşehir Belediyesi ile Mezitli ve Yenişehir belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmaları kapsamında dün eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alınmış, Büyükşehir Belediyesi dosyasında yer alan Doğukan Uyan ve 3 kişinin önceki operasyonda tutuklandıkları belirtilmişti.