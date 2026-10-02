Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli tutuklandı

Öte yandan, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi ve "Narko-Yetişkin" faaliyetleri kapsamında 3194 kişiye bilgilendirme yapıldı.

Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda, 264 bin 438 uyuşturucu hap, 3 kilo 392 gram uyuşturucu madde, 6 tüfek, 2 tabanca ve 143 fişek ele geçirildi, 204 şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin açıklamasına göre, 21-27 Eylül'de emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

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