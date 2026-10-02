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        Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli tutuklandı

        Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 204 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 17:16 Güncelleme:
        Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli tutuklandı

        Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 204 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

        Valiliğin açıklamasına göre, 21-27 Eylül'de emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

        Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda, 264 bin 438 uyuşturucu hap, 3 kilo 392 gram uyuşturucu madde, 6 tüfek, 2 tabanca ve 143 fişek ele geçirildi, 204 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 204 şüpheliden 24'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi ve "Narko-Yetişkin" faaliyetleri kapsamında 3194 kişiye bilgilendirme yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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