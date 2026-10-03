Mersin'de denizde hortum oluştu
Mersin'in Silifke ilçesinde denizde hortum oluştu.
Giriş: 03.10.2026 - 13:19 Güncelleme:
Mersin'in Silifke ilçesinde denizde hortum oluştu.
İlçede etkisini gösteren sağanağın ardından Taşucu Mahallesi açıklarında hortum meydana geldi.
Hortum, bir süre sonra etkisini yitirerek kayboldu.
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