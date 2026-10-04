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        Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş MTSO komite seçimlerindeki tedbirleri inceledi

        Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) komite seçimleri kapsamında alınan güvenlik tedbirlerini inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 11:26 Güncelleme:
        Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş MTSO komite seçimlerindeki tedbirleri inceledi

        Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) komite seçimleri kapsamında alınan güvenlik tedbirlerini inceledi.

        Aktaş, MTSO Meslek Komitesi ile meclis asil ve yedek üye seçimlerinin yapıldığı Toroslar İlçesi Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

        Seçimde görevli personelle görüşen Aktaş, güvenlik tedbirlerini inceledi.

        Aktaş, daha sonra MTSO Başkan Vekili Cem Bucuge ve MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol ile adayların tanıtıldığı stantları gezdi.

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