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        Mersin'de uyuşturucu kullanımını özendirdikleri iddia edilen 22 işletmeci tutuklandı

        Mersin'in Mut ilçesinde uyuşturucu kullanımını özendirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 22 gazino ve otel işletmecisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 17:19 Güncelleme:
        Mersin'de uyuşturucu kullanımını özendirdikleri iddia edilen 22 işletmeci tutuklandı

        Mersin'in Mut ilçesinde uyuşturucu kullanımını özendirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 22 gazino ve otel işletmecisi tutuklandı.

        Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki gazinolar ve otellere yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve özendirme" suçunu işledikleri gerekçesiyle 22'si iş yeri sahibi olmak üzere 28 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerdeki incelemede ruhsatsız 3 tüfek ve 2 tabanca, 376 fişek, 22 kartuş, 4 şarjör ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan iş yeri sahibi 22 kişi tutuklandı, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Çalışmada uyuşturucu kullandığı tespit edilen 102 kişi hakkında da işlem yapıldı.

        Öte yandan, Mut Kaymakamlığının kararıyla 6 gazino ve 3 otelin ruhsatı iptal edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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