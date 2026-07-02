Mersin'de 6 kilo 300 gram esrar ele geçirildi

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 300 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Yenişehir ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen 2 şüpheli takibe alındı. Şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken üzerlerinde ve araçlarındaki aramada 6 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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