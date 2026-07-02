Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'de 6 kilo 300 gram esrar ele geçirildi

        Mersin'de 6 kilo 300 gram esrar ele geçirildi

        Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 300 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 11:16 Güncelleme:
        Mersin'de 6 kilo 300 gram esrar ele geçirildi

        Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 300 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.


        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Yenişehir ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen 2 şüpheli takibe alındı.

        Şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken üzerlerinde ve araçlarındaki aramada 6 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üniversite affı düzenlemesi Meclis'te
        Üniversite affı düzenlemesi Meclis'te
        Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
        Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
        NATO Zirvesi'nin kritik başlıkları neler?
        NATO Zirvesi'nin kritik başlıkları neler?
        Ankara Valiliği'nden NATO tedbirleri! Bu yollar kapalı
        Ankara Valiliği'nden NATO tedbirleri! Bu yollar kapalı
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        Kuzenini 2 şarjör mermiyle öldürmüştü... Dehşet anı kamerada!
        Kuzenini 2 şarjör mermiyle öldürmüştü... Dehşet anı kamerada!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Hindistan tatili sonrası eve beyninde 38 parazitle döndü
        Hindistan tatili sonrası eve beyninde 38 parazitle döndü
        İşte bonservisi elinde olan futbolcular!
        İşte bonservisi elinde olan futbolcular!
        IMEI kayıtlarında yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
        IMEI kayıtlarında yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
        Kafaları karıştıran paylaşım
        Kafaları karıştıran paylaşım
        Yerde yatan baba ile oğlu! Aynı silahla öldürüldüler!
        Yerde yatan baba ile oğlu! Aynı silahla öldürüldüler!
        Petrol fiyatlarında düşüş sürüyor
        Petrol fiyatlarında düşüş sürüyor
        Kasadan 180 bin dolar çaldı! Savunması: “Yerine koyacaktım, bahiste kaybettim”
        Kasadan 180 bin dolar çaldı! Savunması: “Yerine koyacaktım, bahiste kaybettim”
        Balkondan atıldığı iddia edilen Aylin'in eşi hakkında iddianame!
        Balkondan atıldığı iddia edilen Aylin'in eşi hakkında iddianame!
        "Her ihtimali değerlendireceğiz"
        "Her ihtimali değerlendireceğiz"
        Rusya'dan Kiev'e saldırı
        Rusya'dan Kiev'e saldırı
        Memur ve emekli zammı netleşiyor
        Memur ve emekli zammı netleşiyor
        "Marşımı istemediler"
        "Marşımı istemediler"
        Teknede yoga yaptı
        Teknede yoga yaptı

        Benzer Haberler

        Mersin'deki meslek lisesi yılın ilk yarısında 18 milyon liralık ciroya ulaş...
        Mersin'deki meslek lisesi yılın ilk yarısında 18 milyon liralık ciroya ulaş...
        Tarsus Doğa Parkı'ndaki hayvanlar buzlu meyve kokteylleri ve yağmurlama sis...
        Tarsus Doğa Parkı'ndaki hayvanlar buzlu meyve kokteylleri ve yağmurlama sis...
        Doğa parkında hayvanlar dondurulmuş meyve kokteylleriyle serinliyor
        Doğa parkında hayvanlar dondurulmuş meyve kokteylleriyle serinliyor
        Mersin'de motosikletle polisten kaçmaya çalışan firari hükümlü yakalandı
        Mersin'de motosikletle polisten kaçmaya çalışan firari hükümlü yakalandı
        Polisten kaçan firari hükümlü, takip sonucu yakalandı
        Polisten kaçan firari hükümlü, takip sonucu yakalandı
        9 suçtan aranan şüpheli kovalamacayla yakalandı Mersin'de polis, 7 yıl 6 ay...
        9 suçtan aranan şüpheli kovalamacayla yakalandı Mersin'de polis, 7 yıl 6 ay...