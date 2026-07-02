Mersin'de bir evden 5 kamyon çöp çıkarıldı
Mersin'in merkez Yenişehir ilçesindeki bir evden 5 kamyon çöp ve kullanılmayan malzeme çıkarıldı.
Mersin'in merkez Yenişehir ilçesindeki bir evden 5 kamyon çöp ve kullanılmayan malzeme çıkarıldı.
Yenişehir Belediyesinin açıklamasına göre, Batıkent Mahallesi'ndeki bir sitedeki evden kokular yayılması üzerine mahalle sakinleri durumu belediyeye bildirdi.
Adrese giden temizlik ve zabıta ekipleri yaptıkları incelemede evde çöp, kullanılmayan eşya ve malzeme biriktirildiğini tespit etti.
Ev sahibinin cezaevinde olduğu öğrenilen meskende, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulundan gerekli tahliye kararı çıkarılmasının ardından çalışma başlatıldı.
İlgili kurumların katılımıyla evden 5 kamyon dolusu çöp ve kullanılmayan malzeme çıkarıldı.
Atıktan arındırılan ev ve çevresi ilaçlanarak dezenfekte edildi.
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