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        Mersin'de bir evden 5 kamyon çöp çıkarıldı

        Mersin'in merkez Yenişehir ilçesindeki bir evden 5 kamyon çöp ve kullanılmayan malzeme çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 12:01 Güncelleme:
        Mersin'de bir evden 5 kamyon çöp çıkarıldı

        Mersin'in merkez Yenişehir ilçesindeki bir evden 5 kamyon çöp ve kullanılmayan malzeme çıkarıldı.

        Yenişehir Belediyesinin açıklamasına göre, Batıkent Mahallesi'ndeki bir sitedeki evden kokular yayılması üzerine mahalle sakinleri durumu belediyeye bildirdi.

        Adrese giden temizlik ve zabıta ekipleri yaptıkları incelemede evde çöp, kullanılmayan eşya ve malzeme biriktirildiğini tespit etti.

        Ev sahibinin cezaevinde olduğu öğrenilen meskende, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulundan gerekli tahliye kararı çıkarılmasının ardından çalışma başlatıldı.

        İlgili kurumların katılımıyla evden 5 kamyon dolusu çöp ve kullanılmayan malzeme çıkarıldı.

        Atıktan arındırılan ev ve çevresi ilaçlanarak dezenfekte edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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