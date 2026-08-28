Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'de deniz kaplumbağası yavruları mavi sularla buluşuyor

        Mersin'de deniz kaplumbağası yavruları mavi sularla buluşuyor

        Mersin'in Mezitli ilçesinde yumurtalarından çıkan yeşil deniz kaplumbağası yavruları, denizle buluşmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 10:08 Güncelleme:
        Mersin'de deniz kaplumbağası yavruları mavi sularla buluşuyor

        Mersin'in Mezitli ilçesinde yumurtalarından çıkan yeşil deniz kaplumbağası yavruları, denizle buluşmaya devam ediyor.

        Anaç kaplumbağaların, mayıs ayından itibaren Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı'ndaki kumsala yaptığı yuvalarda kuluçka dönemini tamamlayan yavruların yumurtadan çıkışları sürüyor.

        Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi Dr. Mahmut Ergene ve merkezin öğrencilerinin gözetiminde yavrular, kumun altındaki yuvalarında çıkıp Akdeniz'in mavi sularıyla buluşuyor.

        Mahmut Ergene, gazetecilere, Mersin'in deniz kaplumbağaları için önemli bir bölge olduğunu söyledi.

        REKLAM

        Mayıs ve haziran aylarında yumurtlayan anaç deniz kaplumbağalarının yavrularının şu ana kadar yüzde 80'inin yuvalarından çıktığını anlatan Ergene, şöyle konuştu:

        "Geri kalan yuvalardan da yavru çıkışlarını önemle takip ediyoruz. Geçmiş yıllara oranla Davultepe kumsalında bu sene bir düşüş gözlemlenmekte. Tabii bu deniz kaplumbağalarının doğal döngüsü içerisinde 2 ya da 3 yılda bir yükseliş ve düşüş gerçekleşmekte. Onun için bunu normal olarak varsayıyoruz ve önümüzdeki yıllarda yuva sayılarının artacağını öngörüyoruz."

        - Vatandaşlara uyarı

        Ergene, deniz kaplumbağası yuvalarının bulunduğu bölgede vatandaşların duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

        REKLAM

        Yuvaların kazılmaması gerektiğine dikkati çeken Ergene, şunları ifade etti:

        "Deniz kaplumbağaları yaban hayatına ait canlılardan ve yuvadan çıktıkları andan itibaren vahşi doğayla tek başlarına mücadele etmek zorundalar. Deniz kaplumbağalarını elle denize götürerek yardımcı olmaya çalışırsak onlara yarar yerine zarar vermiş oluyoruz. Yardımcı olmak isteyenler yavru deniz kaplumbağalarının önlerine çıkan plastikleri, katı atıkları yollarından temizleyerek onlara en büyük yardımı yapmış olurlar."

        Ergene, MEÜ Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak kentte izleme, koruma ve araştırmalarının yanı sıra bilgilendirme çalışmaları da yaptıklarını belirterek, bu çalışmalar sayesinde deniz kaplumbağaları konusunda farkındalığın arttığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MEB açıkladı! Uyum sürecinde velilere idari izin
        MEB açıkladı! Uyum sürecinde velilere idari izin
        WP yazdı: Rusya ABD'nin zayıfladığını düşünüyor
        WP yazdı: Rusya ABD'nin zayıfladığını düşünüyor
        Makarna sevenler dikkat!
        Makarna sevenler dikkat!
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Bahçedeki karartıyı domuz sandı! Dehşete sebep oldu!
        Bahçedeki karartıyı domuz sandı! Dehşete sebep oldu!
        Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor
        Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor
        Trabzonspor'un rakipleri belli oluyor
        Trabzonspor'un rakipleri belli oluyor
        'Ölüler evi'nde 8 bebek iskeleti bulundu
        'Ölüler evi'nde 8 bebek iskeleti bulundu
        Spor salonunda kadına şiddet! İşletmeci darp edildi!
        Spor salonunda kadına şiddet! İşletmeci darp edildi!
        ABD ön seçimlerinde hangi parti öne çıktı?
        ABD ön seçimlerinde hangi parti öne çıktı?
        "Aklımı kaybedeceğim!"
        "Aklımı kaybedeceğim!"
        Yıldırım piknikte can aldı!
        Yıldırım piknikte can aldı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Katili, 2 yıl kâbusu yaşattı! Şerife'nin acılı annesi ve abisi konuştu!
        Katili, 2 yıl kâbusu yaşattı! Şerife'nin acılı annesi ve abisi konuştu!
        Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!
        Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!
        Aşıkların tatil keyfi
        Aşıkların tatil keyfi
        600 metre yuvarlandı! 4 ölü, 5 yaralı
        600 metre yuvarlandı! 4 ölü, 5 yaralı
        Kraliçe seçildi, tarihe geçti
        Kraliçe seçildi, tarihe geçti
        Hostesin meme kanseri 'meslek hastalığı' sayıldı
        Hostesin meme kanseri 'meslek hastalığı' sayıldı

        Benzer Haberler

        Tartıştığı sürücünün otomobiline TIR ile çarptı
        Tartıştığı sürücünün otomobiline TIR ile çarptı
        Kaza sonrası korku dolu anlar: Tır şoförü, camını kıran sürücünün aracına ç...
        Kaza sonrası korku dolu anlar: Tır şoförü, camını kıran sürücünün aracına ç...
        Mersin'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Mersin'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Gülnar'da asfalt çalışmaları sürüyor
        Gülnar'da asfalt çalışmaları sürüyor
        Gülnar'da muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı
        Gülnar'da muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı