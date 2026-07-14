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        Mersin'de otizmli çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanan öğretmen yargılanıyor

        Mersin'de belediyeye ait bir merkezde "atipik otizmli" 5 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında 2 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu öğretmenin yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 17:42 Güncelleme:
        Mersin'de otizmli çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanan öğretmen yargılanıyor

        Mersin'de belediyeye ait bir merkezde "atipik otizmli" 5 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında 2 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu öğretmenin yargılanmasına devam edildi.

        Mersin 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 21 Nisan'da atipik otizm tanısı bulunan K.Y'ye şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanan sanık S.P.C. katıldı.

        K.Y'nin ailesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Mersin Barosu Kadın Hakları ve Çocuk Hakları Merkezi avukatlarının da yer aldığı müdafiler de duruşma salonunda hazır bulundu.

        Hakim, olayla ilgili kuruma ait güvenlik kamerası görüntülerinin analizini içeren bilirkişi raporunun henüz tamamlanmadığını bildirdi.

        Duruşmada söz verilen sanık S.P.C, 10 yıldır öğretmenlik yaptığını dile getirerek, "Meslek hayatım boyunca yüzlerce çocuk eğittim. Hiçbir zaman bir insana ya da hayvana zarar verme kastım olmadı. Bugüne kadar hiçbir sorun yaşamadım. İlk kez böyle bir durumla karşı karşıyayım. Mesleğime layıkıyla devam etmek istiyorum. Tahliyemi talep ederim." beyanında bulundu.

        - "Çocuğum hala huzursuz"

        K.Y'nin annesi Sermin Y. de "Ben hala o kamera kayıtları izleyemiyorum. Çocuğum hala huzursuz. 1,5 yıldır psikoloji bozuk. Boynundaki o çizikleri görünce şiddet gördüğüne emin oldum. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum." dedi.

        Baba Bahaattin Y. de çocuğunun darbedildiğini öne sürerek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

        Tanık öğretmen ve avukatları da dinleyen mahkeme hakimi, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Duruşma sonrasında K.Y'nin ailesi ve yakınları ile müşteki avukatları, Mersin Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

        Avukatlardan Selim Can Kayışoğlu, K.Y'nin öğretmeni tarafından şiddete maruz kaldığını iddia etti.

        Öğretmenlik görevinin kutsal olduğuna işaret eden Kayışoğlu, şöyle konuştu:

        "Bir eğitimcinin, özel gereksinimli bir çocuğa yönelik bu eylemi gerçekleştirmiş olması toplum vicdanını derinden yaralamış ve kamuoyunda haklı bir infiale neden olmuştur. Otizm gibi özel ilgi ve gereksinimleri olan çocuklarımızın emanet edildiği bir merkezde yalnızca bireysel sorumluluğun değil, aynı zamanda kurumun denetim, gözetim ve personel seçimine ilişkin yükümlülüklerinin de kamuoyu nezdinde sorgulanmasına neden olmuştur. Adaletin eksiksiz biçimde tecelli etmesi ve benzer acıların başka hiçbir çocuğumuz tarafından yaşanmaması adına sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız."

        Büyükşehir Belediyesi Otizm Aile Danışma Merkezi'nde 21 Nisan'da K.Y'ye şiddet uyguladığı öne sürülen öğretmen S.P.C tutuklanmıştı.

        Sanık hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki bir kişiye yönelik kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianame, Mersin 25. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.



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