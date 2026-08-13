Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'de tetikçilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan 6 zanlı tutuklandı

        Mersin'de tetikçilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan 6 zanlı tutuklandı

        Mersin'de tetikçilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 21:14 Güncelleme:
        Mersin'de tetikçilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan 6 zanlı tutuklandı

        Mersin'de tetikçilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince bir otelde arama yapıldı.

        Şüpheli D.C. ve C.Ü'nün odasında ruhsatsız tabanca, 8 fişek ve otelin yanına bırakılan plakasız motosiklet ele geçirildi.

        Gözaltına alınan D.C. ve C.Ü. ifadelerinde suç örgütü için tetikçilik yaptıklarını ve H.T. için kente geldiklerini beyan etti.

        Soruşturmayı genişleten ekiplerce olaya karıştıkları belirlenen 10 şüpheli daha gözaltına alındı.

        REKLAM

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden D.C, C.Ü, C.Y, C.A.İ, S.B. ve M.M.O. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş Avrupa Ligi'nde play-off'ta!
        Beşiktaş Avrupa Ligi'nde play-off'ta!
        Erdoğan-DEM görüşmesinde ortak irade
        Erdoğan-DEM görüşmesinde ortak irade
        Bakan Fidan'dan Mısır'a ziyaret
        Bakan Fidan'dan Mısır'a ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Terörle mücadelede yaralananlara başvuru
        Terörle mücadelede yaralananlara başvuru
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        CHP'li milletvekili taciz iddiasıyla dövüldü
        CHP'li milletvekili taciz iddiasıyla dövüldü
        Osimhen için tarihi transfer teklifi!
        Osimhen için tarihi transfer teklifi!
        2 ölü, 25 yaralı!
        2 ölü, 25 yaralı!
        WSJ: ABD yeni bir uçak gemisi göndermeye hazırlanıyor
        WSJ: ABD yeni bir uçak gemisi göndermeye hazırlanıyor
        Nilda'nın katili tutuklandı! Canavarın ifadesi çıktı!
        Nilda'nın katili tutuklandı! Canavarın ifadesi çıktı!
        Yabancılar en çok hangi ilden konut aldı?
        Yabancılar en çok hangi ilden konut aldı?
        Galatasaray Fernandes'i yeniden yokladı
        Galatasaray Fernandes'i yeniden yokladı
        RTÜK’ten dört dijital platforma üst sınırdan ceza
        RTÜK’ten dört dijital platforma üst sınırdan ceza
        Beşiktaş, Vlahovic'in maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş, Vlahovic'in maliyetini açıkladı!
        Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı
        Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı
        İspanya Süper Kupası resmen İstanbul'da!
        İspanya Süper Kupası resmen İstanbul'da!
        "Evet" dedi
        "Evet" dedi
        Faruk Turgut'tan 'Kızılcık Şerbeti' açıklaması
        Faruk Turgut'tan 'Kızılcık Şerbeti' açıklaması
        2500 yılındaki İstanbul böyle görünecek
        2500 yılındaki İstanbul böyle görünecek

        Benzer Haberler

        Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, emekli olan polis memurlarını ağırlad...
        Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, emekli olan polis memurlarını ağırlad...
        Mersin İl Emniyet Müdürü Aktaş, şehit polis memurunun ailesine ziyarette bu...
        Mersin İl Emniyet Müdürü Aktaş, şehit polis memurunun ailesine ziyarette bu...
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı
        Mersinliler Perseid Meteor Yağmurunu Darısekisi'nde izledi
        Mersinliler Perseid Meteor Yağmurunu Darısekisi'nde izledi
        Mersin'de motosiklet traktörle çarpıştı: 1 yaralı
        Mersin'de motosiklet traktörle çarpıştı: 1 yaralı