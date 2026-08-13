Mersin'de tetikçilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Mersin'de tetikçilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince bir otelde arama yapıldı.

Şüpheli D.C. ve C.Ü'nün odasında ruhsatsız tabanca, 8 fişek ve otelin yanına bırakılan plakasız motosiklet ele geçirildi.

Gözaltına alınan D.C. ve C.Ü. ifadelerinde suç örgütü için tetikçilik yaptıklarını ve H.T. için kente geldiklerini beyan etti.

Soruşturmayı genişleten ekiplerce olaya karıştıkları belirlenen 10 şüpheli daha gözaltına alındı.

REKLAM

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden D.C, C.Ü, C.Y, C.A.İ, S.B. ve M.M.O. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.