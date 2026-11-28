Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi ile özel bir üniversitesi iş birliğinde düzenlenen 'Yeni Nesil Mentörlük Programı'nda üniversite öğrencileri, farklı sektörlerden temsilcilerle bir araya gelerek mesleki deneyim, staj ve istihdam imkanları hakkında bilgi aldı.

Üniversite öğrencilerinin kariyer yolculuğuna destek olmak amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen 'Yeni Nesil Mentörlük Programı', üniversitesinin kampüsünde gerçekleştirildi. Programda öğrenciler, insan kaynakları, otelcilik ve otomotiv gibi farklı alanlardan sektör temsilcileriyle buluştu. Uzmanların mesleki deneyimlerini paylaştığı programda öğrenciler, eğitim hayatlarında edindikleri bilgi ve becerileri farklı sektörlerde nasıl değerlendirebileceklerini öğrendi. İlk kez geçen yıl düzenlenen programla deneyim paylaşımının yanı sıra öğrencilerin staj ve istihdama erişiminin desteklenmesi hedeflendi.

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"Bu tür buluşmalar, öğrencilerin staj ve işe başlama süreçlerine katkı sağlıyor"

Programın açılışında konuşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, mezuniyet sonrasında gençlerin önünde farklı kariyer seçenekleri olduğunu belirterek, "Bu tür mentörlük faaliyetlerinde, öncelikle bir deneyim paylaşımı ve sektör hakkında bilgilendirme bizim öncelikli amacımız. Ama diğer taraftan da sizlerin staja ulaşması, istihdama katılması konusunda da desteklenmesi, bu tür organizasyonları çok değerli kılmakta" dedi.

"Gençlerin fikirlerinden oluşan projeleri hayata geçirmek istiyoruz"

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Büyükşehir Belediyesinin mayıs ayında hizmete sunduğu 'Kampüs Mersin' ve 'Garaj Mersin' projelerine de değinen Özada, merkezlerin öğrencilerin üniversite dışında çalışma ve buluşma alanlarına sahip olması amacıyla hayata geçirildiğini belirtti. Özada, "Mersin için harika bir yerde, denize sıfır konumlandırmasıyla ve mimari yapısıyla 'Kampüs Mersin' ile 'Garaj Mersin' projeleri çok önemli. Başkanımızın çok önem verdiği vizyon projelerinden en önemlisi. 'Kampüs Mersin' ve 'Garaj Mersin'de öğrenci topluluklarının bir araya gelip toplantı yapabileceği bir alan oluşturduk. Diğer taraftan etkinliklerin de gerçekleştirilebileceği bir amfi alanımız bulunuyor" diye konuştu.

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Üniversiteler ile Kariyer Merkezinin öğrencilerle birlikte projeler yürüttüğünü ifade eden Özada, "Sizlerin fikirlerinden oluşan projeleri hayata geçirmek bizim için daha öncelikli. Bundan sonraki aşamada da bu fikirleri alıp, sizlerin projelerini hayata geçirmek istiyoruz" dedi.