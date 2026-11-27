Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, kimliklerini belirlediği 13 şüphelinin yakalanması için saklandıkları adreslere operasyon düzenledi. Şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerdeki aramalarda ise çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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