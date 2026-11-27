Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince, Çukurova Uluslararası Havalimanı’nda ülkeye giriş yapan yolculara yönelik gerçekleştirilen kontrollerde, 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan S.İ. yakalandı.

INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan ve hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.İ. Çukurova Uluslararası Havalimanında yakalandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.