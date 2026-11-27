Kırmızı bültenle aranan hükümlü havalimanında yakalandı
INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan ve hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.İ. Çukurova Uluslararası Havalimanında yakalandı.
INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan ve hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.İ. Çukurova Uluslararası Havalimanında yakalandı.
Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince, Çukurova Uluslararası Havalimanı’nda ülkeye giriş yapan yolculara yönelik gerçekleştirilen kontrollerde, 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan S.İ. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.İ., cezaevine gönderildi.
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