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        Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 20:22 Güncelleme:
        Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Merkez Yenişehir ve Akdeniz ilçelerindeki operasyonda şüpheliler M.A, K.A.T, Ş.S, C.S. ve K.K. yakalandı.

        Aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve 13 sentetik ecza ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ş.S, C.S. ve K.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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