Tarsus Belediyesi, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte sabah saatlerinde işe ve okula giden vatandaşlara sıcak çorba ikramına başladı. Kış boyunca sürdürülecek uygulamayla vatandaşların soğuk havalarda güne sıcak çorbayla başlaması sağlanacak.

Tarsus Belediyesi tarafından başlatılan uygulama kapsamında ilk çorba dağıtımı, sabahın erken saatlerinde Halk Eğitim Merkezi önünde gerçekleştirildi. İşe yetişmeye çalışan vatandaşlar ve okula giden öğrenciler, belediye ekiplerinin hazırladığı sıcak çorba ikramıyla güne başladı. Soğuk havalarda sabah saatlerinde yola çıkan vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen uygulamayla kentte dayanışma kültürünün yaşatılması amaçlanıyor.

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"Kış boyunca bu ikramımızı farklı noktalarda sürdüreceğiz"

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıran hizmetlerin önemine değinerek, "Belediyecilik yalnızca büyük projelerden ibaret değil. İnsanların hayatına dokunan, ihtiyaç duyduğu anda yanında olduğunu hissettiren hizmetler de bizim için çok kıymetli. Sabah erkenden işe ya da okuluna giden hemşehrilerimizin bir çorba içerek güne başlamasına vesile olmak istiyoruz. Kış boyunca bu ikramımızı farklı noktalarda sürdüreceğiz" dedi.

30 Kasım Pazartesi günü Gazipaşa Mahallesi ve Devlet Hastanesinde devam edecek olan sıcak çorba ikramı, kış boyunca haftanın belirli günlerinde kentin farklı noktalarında sürdürülecek. İkram noktaları ve saatleri Tarsus Belediyesinin sosyal medya hesaplarından duyurulacak.