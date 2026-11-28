Mersin Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 'Interreg NEXT MED Programı' kapsamında yürütülen 'Yerel Düzeyde Gıda Yönetişimi ve Politikaları' projesi çerçevesinde İspanya'nın Barselona ve Valensiya kentlerinde incelemelerde bulundu. Ziyarette sürdürülebilir gıda sistemleri, yerel gıda politikaları, üreticitüketici ilişkileri ve katılımcı gıda yönetişimi uygulamaları ele alındı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı temsilcileri, 1620 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen şehirlerarası öğrenme programı kapsamında Barselona ve Valensiya'da faaliyet gösteren yerel yönetimler, gıda kuruluşları ve ilgili kurumlarla bir araya gelerek iyi uygulamaları yerinde inceledi. Ziyaretlerde edinilen bilgi ve deneyimlerin, Mersin'in yerel gıda yönetişimi modelinin geliştirilmesine ve 'FOODGaP Projesi' kapsamında yürütülen çalışmalara katkı sağlaması hedefleniyor.

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Gıda politikalarına yönelik uygulamalar yerinde incelendi

Barselona programı kapsamında Barselona Metropolitan Alanı, Medcities, Parc Agrari del Baix Llobregat ve Mercabarna/Foodback gibi kurum ve kuruluşlarda incelemelerde bulunuldu. Görüşmelerde metropol ölçeğinde gıda politikaları, tarım alanlarının korunması, yerel üreticilerin desteklenmesi, gıda dağıtım sistemleri ve gıda kayıplarının önlenmesine yönelik uygulamalar değerlendirildi.

Valensiya programı kapsamında ise Valncia Sostenible ile gerçekleştirilen görüşmelerde kentsel sürdürülebilirlik, çevre politikaları ve yerel gıda sistemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi edinildi.

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Yerel üretimin desteklenmesi ve güçlendirilmesi ele alındı

Mercavalncia ziyaretinde gıda tedarik zincirleri, yerel üreticilerin pazara erişimi, gıda dağıtım süreçleri ve üreticitüketici ilişkilerini ele alan Büyükşehir Belediyesi temsilcileri, yerel üretimin desteklenmesi ve sürdürülebilir gıda sistemlerinin güçlendirilmesine yönelik uygulamaları da yerinde değerlendirdi. Mercat Central de Valncia ve Mercado de Russafa gibi geleneksel pazar alanlarında gerçekleştirilen incelemelerde ise yerel ürünlerin tanıtımı, üretici ve tüketici arasındaki ilişkiler, yerel pazarların gıda tedarik zincirindeki rolü ve kısa tedarik zincirleri ele alındı.

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Çalışma ziyaretinde özellikle gıda kayıplarının azaltılması, gıda artıklarının yeniden değerlendirilmesi, döngüsel ekonomi uygulamaları, yerel üreticilerin desteklenmesi ve sürdürülebilir gıda tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi konuları öne çıktı. Farklı kentlerde uygulanan modellerin incelenmesiyle yerel yönetimlerin gıda sistemlerinin geliştirilmesindeki rolü ve kurumlar arası iş birliğinin önemi değerlendirildi.