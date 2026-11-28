Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarsus’a kazandırılan Tarsus Spor Parkı, düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine açıldı.

Şehitler Tepesi Mahallesi’nde gerçekleştirilen açılış törenine Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç, parkın Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in emaneti olduğunu belirterek, "Bugün onun adına, onun emaneti olarak bu parkı sizlere teslim ediyoruz" dedi.

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Parkın yaklaşık 10 bin metrekarelik alanda kurulduğunu ifade eden Genç, çocukların oyun oynayabileceği, gençlerin spor yapabileceği, ailelerin vakit geçirebileceği ve vatandaşların sosyalleşebileceği bir yaşam alanı oluşturulduğunu söyledi. Genç, "Bu park, her yaştan vatandaşımızın kullanacağı bir yaşam alanı olacak" diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak yatırımlarda vatandaşların ihtiyaçlarını önceliklendirdiklerini kaydeden Genç, "Bir çocuk hangi mahallede büyürse büyüsün spor yapabilsin, sanatla tanışabilsin, yeteneğini keşfedebilsin istiyoruz. Bu hizmet de bunun somut bir örneğidir" ifadelerini kullandı.

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Tarsus’taki yatırımlar devam ediyor

Tarsus’ta Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen diğer yatırımlara da değinen Genç, temeli 6 Temmuz’da atılan Şelale Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşam Merkezi çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Genç, tiyatro ve gösteri salonları, nikah salonları, sanat galerileri, atölyeler ve restoranın yer alacağı merkezin 2027 sonbaharında hizmete sunulmasının hedeflendiğini söyledi.

Altaylılar Mahallesi’nde 22 bin 850 metrekarelik alanda hayata geçirilecek yeni tesiste ise spor salonu, yarı olimpik açık yüzme havuzu, çocuk kampüsü ve spor alanlarının bulunacağını aktaran Genç, yüklenici firmaya yer tesliminin yapıldığını ve yakın zamanda temel atılacağını kaydetti.

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Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç da açılışta yaptığı konuşmada, Vahap Seçer’in aralarında olmasını arzu ettiklerini belirterek, "Vatandaşımızın da hizmete en çok ihtiyaç duyduğu bugünlerde hizmetler doludizgin geliyor. Verimli çalışmanın sonucu da gördüğünüz gibi yaklaşık 10 bin metrekarelik bir alanda kendini gösteriyor" dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi gerçekleştirilirken, Genç ve beraberindeki heyet park alanında incelemelerde bulundu ve vatandaşlarla sohbet etti.

Parkta çok sayıda spor ve oyun alanı bulunuyor

Toplam 9 bin 665 metrekarelik proje alanına sahip Tarsus Spor Parkında 2 tenis kortu, yetişkin ve çocuklar için basketbol sahaları, 390 kişi kapasiteli tribün, jimnastik alanı ve çocuk oyun alanı bulunuyor.

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Parkta ayrıca 580 metrekarelik trafik parkı, 250 metre uzunluğunda yürüyüş alanı, 500 metre uzunluğunda koşu yolu ve 3 bin 420 metrekarelik yeşil alan yer alıyor. Tesisin her yaştan vatandaşın spor yapabileceği ve sosyal vakit geçirebileceği bir yaşam alanı olarak hizmet vermesi hedefleniyor.