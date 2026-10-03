AK Parti Bodrum İlçe Başkanlığınca hayvan barınağına mama desteği

AK Parti Bodrum İlçe Başkanlığınca, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Torba Hayvan Barınağı ziyaret edilerek, mama desteğinde bulunuldu.

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Seha Ergene ile ilçe kadın ve gençlik kolları teşkilatı mensupları, barınağı ziyaret ederek, yetkililerinden yürütülen çalışmalar ve mevcut ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı. Ergene ve beraberindekiler, hayvanların yaşam koşullarını yerinde inceledi.

Görüşmede, hayvanların korunması, yaşam kalitelerinin artırılması, sahiplendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve toplumsal farkındalığın artırılması konuları ele alındı.

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AK Parti İlçe Başkanı Ergene, hayvanların korunmasının yıl boyunca sürmesi gereken ortak bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Ergene, 4 Ekim'in sorumlulukları hatırlatan önemli bir simge olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Hayvanlarımızın yaşam hakkına sahip çıkmak tek bir güne sığdırılamaz. Bugün buraya sadece mama desteği sağlamak için değil, yürütülen faaliyetleri yerinde görmek ve ihtiyaçları dinlemek için geldik. Can dostlarımızın sağlıklı ve güvenli koşullarda yaşaması, sahiplendirme kültürünün güçlenmesi ve kalıcı çözümler üretilmesi hepimizin ortak görevidir."

Sokak hayvanları konusunda kurumlar, sivil toplum kuruluşları, gönüllüler ve vatandaşların işbirliği içinde hareket etmesinin önemine dikkati çeken Ergene, polemik yerine sorumluluk anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğini, Bodrum'da hayvanların yaşam koşullarını iyileştirecek her türlü yapıcı çalışmanın takipçisi olmayı sürdüreceklerini kaydetti.