Bodrum'da yağmur suyu giderlerinde temizlik yapıldı

Çalışmalar sırasında su giderlerini tıkayacak yoğunluğa ulaşan binlerce sigara izmariti ve çeşitli atıklar, ekiplerce toplandı. Olumsuz hava koşullarında su birikintilerinin önüne geçilmesi amacıyla yürütülen faaliyetler kapsamında, yaz aylarında ızgaralarda filtre görevi gören parçalar da yağış sezonu öncesinde kaldırıldı.

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