Muğla'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Öte yandan, Demir'in kulağındaki bir küpe ile kolundaki bileziklerin bulunmadığını eşinin bildirmesi üzerine​​​​​​​ polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

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