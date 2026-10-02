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        Muğla açıklarında denizde yaralanan ve rahatsızlanan 2 kişi tahliye edildi

        Muğla'nın Bodrum ve Dalaman ilçeleri açıklarında denizde yaralanan ve rahatsızlanan kişileri, sahil güvenlik ekipleri tahliye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 19:22 Güncelleme:
        Muğla açıklarında denizde yaralanan ve rahatsızlanan 2 kişi tahliye edildi

        Muğla'nın Bodrum ve Dalaman ilçeleri açıklarında denizde yaralanan ve rahatsızlanan kişileri, sahil güvenlik ekipleri tahliye etti.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dalaman açıklarındaki ticari yatta bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

        Ekiplerce tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, limanda bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Bodrum açıklarındaki balık avlama teknesinde rahatsızlanan kişi de sahil güvenlik ekiplerince sağlık personeline teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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