Muğla açıklarında denizde yaralanan ve rahatsızlanan 2 kişi tahliye edildi

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dalaman açıklarındaki ticari yatta bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Muğla'nın Bodrum ve Dalaman ilçeleri açıklarında denizde yaralanan ve rahatsızlanan kişileri, sahil güvenlik ekipleri tahliye etti.

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