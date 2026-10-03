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        Bodrum'da kazaya karışan otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde kazaya karıştıktan sonra motor bölümünde yangın çıkan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 14:14 Güncelleme:
        Bodrum'da kazaya karışan otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde kazaya karıştıktan sonra motor bölümünde yangın çıkan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Akçaalan Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde 48 VB 451 plakalı otomobilin kaza yaptığı ve ardından araçta yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen ekipler, sürücü veya yolcunun mahsur kalmadığı kazada motor kısmından alev yükselen araca müdahale etti.

        Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

        Yangın nedeniyle otomobilde maddi hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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