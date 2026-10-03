Bodrum'da kazaya karışan otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Olay yerine gelen ekipler, sürücü veya yolcunun mahsur kalmadığı kazada motor kısmından alev yükselen araca müdahale etti.

Akçaalan Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde 48 VB 451 plakalı otomobilin kaza yaptığı ve ardından araçta yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

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