Marmaris'te "2. Deniz Ürünleri Festivali" başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, deniz ürünleri ile mutfak kültürünü tanıtmak amacıyla düzenlenen "2. Marmaris Deniz Ürünleri Festivali" başladı.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Selimiye Mahallesi'ndeki festival açılışında, bölgenin gastronomi zenginliğini ve denizle iç içe olan yaşam kültürünü tanıtmayı hedeflediklerini belirtti.

Marmaris mutfağının dünya standartlarında olduğunu vurgulayan Ünlü, "Amacımız bu bölgenin mutfağının, gastronomisinin dünyayla yarışır güzellikte ve özellikte olduğunu göstermek. Bu festival güçlenerek devam edecek." dedi.

Festivalde, Selimiye Mahallesi sahili boyunca kurulan stantlarda deniz ürünleriyle hazırlanan yemeklerin yanı sıra yöresel ürünler ve el emeği eserler ziyaretçilere sunuldu.

REKLAM

Organizasyon kapsamında şefler Ramazan Narman, Tufan Keser, Medet Erbaş, Oğuzhan Çolak ve Hırvatistanlı şef Dada Margiç yemek gösterileri yaptı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ile Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi öğrencilerinin müzik dinletisi sundukları​​​​​​​ ilk gün etkinliklerinde, zeybek ve halk oyunları gösterileri sergilendi.

​​​​​​​Açılışa, Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Kültür ve Turizm Ataşesi Meifen Zhou, Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Cengiz Aygün, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, kurum temsilcileri ile çok sayıda vatandaş ve turist katıldı.

REKLAM

Festival, hafta sonu düzenlenecek panel, konser ve tadım etkinlikleriyle devam edecek.