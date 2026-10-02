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        Fethiye'de yenilenen hayvan bakımevi törenle hizmete açıldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, belediye kapasitesi artırılarak yenilenen ve modern cihazlarla donatılan hayvan bakımevini hizmete açtı.​​​​​​​

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 22:10 Güncelleme:
        Fethiye'de yenilenen hayvan bakımevi törenle hizmete açıldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, belediye kapasitesi artırılarak yenilenen ve modern cihazlarla donatılan hayvan bakımevini hizmete açtı.​​​​​​​

        Çatalarık Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, tesisin oluşturulma sürecinde uzman görüşlerinden yararlandıklarını söyledi.

        Karaca, "37 dönümlük alan üzerinde, 21 bloktan oluşan, yaklaşık 2 dönüm kapalı alana sahip, tedavi ve rehabilitasyon birimleri, ameliyathanesi, padokları ve açık yaşam alanları olan modern ve çağdaş bir merkez oluşturduk. Fethiyemize hayırlı olsun." dedi.

        Muğla Veteriner Hekimler Odası Başkanı Alpözen ile Fethiye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ahmet Demir de tesisin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

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        Konuşmaların ardından bakımevinin açılış kurdelesi kesildi.

        Törene, Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        - Tesisin özellikleri

        Yaklaşık 43 milyon lira yatırımla yenilenen ve Orman Genel Müdürlüğünce 49 yıllığına Fethiye Belediyesine tahsis edilen 37 dönümlük alanda kurulan tesis, 2 bin metrekare kapalı alana sahip. 1100 köpek ve 150 kedi kapasiteli bakımevinde 2 ameliyathane, müşahede odaları, kedi ve köpeklere özel ayrı bakım, tedavi ve izolasyon üniteleri yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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