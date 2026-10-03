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        Bodrum'da "9. Uluslararası Yarı Maraton" heyecanı başladı

        9. Uluslararası Bodrum Yarı Maratonu, çocuk koşusu ile start aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 14:25 Güncelleme:
        Bodrum'da "9. Uluslararası Yarı Maraton" heyecanı başladı

        9. Uluslararası Bodrum Yarı Maratonu, çocuk koşusu ile start aldı.

        Mint Organizasyon tarafından Asics ve Bodrum Belediyesi'nin ana sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Muğla Valiliği, Bodrum Kaymakamlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası ve BODER'in destekleriyle gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde çocuklar koştu.

        Bodrum Belediye Meydanı'nda farklı yaş kategorilerinde düzenlenen yarışlarda minik sporcular kendileri için hazırlanan kulvarlarda mücadele etti.

        Bando takımı ve palyaço gösterilerinin renk kattığı etkinlikte yarışı tamamlayan çocuklara madalya verildi.

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        - Madalyalar çocukların el emeği

        Organizasyon kapsamında yarın gerçekleştirilecek ana yarışlarda sporcular, 21K, 10K ve 5K olmak üzere üç farklı parkurda ter dökecek.

        Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Almanya, Birleşik Krallık, ABD, Norveç, Kazakistan, İran, İsveç, Sudan, İsviçre, Güney Afrika, Turks ve Caicos Adaları, Fas, Ürdün, Danimarka, Hollanda, Ukrayna, Lüksemburg, Belarus, Kanada, Belçika ve Moldova’dan atletler organizasyonda yer alacak.

        Bodrum Belediye Meydanı'ndan başlayacak yarışlarda sporcular Myndos Kapısı, Antik Tiyatro, Bodrum Kalesi, Kumbahçe ve marina hattı gibi ilçenin simge noktalarından geçecek. 10K yarışı saat 07.00'de, 21K yarışı saat 07.15'te, 5K yarışı ise saat 07.30'da start alacak.

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        Yarış sonunda sporculara verilecek finisher madalyaları, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Bodrum Sağlık Vakfı bünyesindeki özel gereksinimli çocuklar tarafından el emeğiyle hazırlandı.

        Organizasyon, yarın saat 11.00'de düzenlenecek ödül töreni ve ardından Ortakent'te gerçekleştirilecek kapanış etkinlikleriyle sona erecek.

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