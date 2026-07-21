Bodrum FK, 2026-27 sezonu kombine bilet fiyatlarını açıkladı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, 2026-27 sezonu kombine bilet fiyatlarını duyurdu.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, 2026-27 sezonu kombine bilet fiyatlarını duyurdu.
Kulübün açıklamasına göre Bodrum temsilcisinde yeni sezon kombine bilet satışları başladı.
Güney Kale Arkası ve Kuzey Kale Arkası tribünleri için kombine bilet fiyatı 2 bin lira, Maraton Tribünü için 3 bin 500 lira olarak belirlendi. VIP C, D, E ve F blokları için kombine fiyatı 8 bin 500 lira, VIP G, H ve İ blokları için ise 7 bin 500 lira olacak.
Geçen sezon kombine sahibi taraftarlar, öncelikli satış döneminde kombinelerini yüzde 20 indirimle yenileyebilecek.
Kadın, öğrenci ve engelli taraftarlar da kombine satış süresince yüzde 20 indirimden yararlanabilecek.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.