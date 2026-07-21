Bodrum FK, 2026-27 sezonu kombine bilet fiyatlarını açıkladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, 2026-27 sezonu kombine bilet fiyatlarını duyurdu.



Kulübün açıklamasına göre Bodrum temsilcisinde yeni sezon kombine bilet satışları başladı.



Güney Kale Arkası ve Kuzey Kale Arkası tribünleri için kombine bilet fiyatı 2 bin lira, Maraton Tribünü için 3 bin 500 lira olarak belirlendi. VIP C, D, E ve F blokları için kombine fiyatı 8 bin 500 lira, VIP G, H ve İ blokları için ise 7 bin 500 lira olacak.



Geçen sezon kombine sahibi taraftarlar, öncelikli satış döneminde kombinelerini yüzde 20 indirimle yenileyebilecek.





Kadın, öğrenci ve engelli taraftarlar da kombine satış süresince yüzde 20 indirimden yararlanabilecek.



