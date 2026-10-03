Bodrum'a "Silver Nova" kruvaziyeriyle 351 turist geldi
Muğla'nın Bodrum ilçesine "Silver Nova" isimli kruvaziyerle 351 yolcu geldi.
Giriş: 03.10.2026 - 16:49 Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesine "Silver Nova" isimli kruvaziyerle 351 yolcu geldi.
Bahama bayraklı, 233 metre uzunluğundaki Silver Nova, Yunanistan'ın Pire Limanı'ndan Bodrum'a ulaştı.
Gemide, çoğunluğu İrlandalı 351 yolcu ile 535 kişilik mürettebat bulunuyor.
Gemi, akşam Yunanistan'ın Santorini Limanı'na hareket edecek.
Gemiden inen yolcuların gün boyunca Bodrum'un tarihi ve turistik noktalarını ziyaret etmesi bekleniyor.
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