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        Bodrum'a "Silver Nova" kruvaziyeriyle 351 turist geldi

        Muğla'nın Bodrum ilçesine "Silver Nova" isimli kruvaziyerle 351 yolcu geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 16:49 Güncelleme:
        Bodrum'a "Silver Nova" kruvaziyeriyle 351 turist geldi

        Muğla'nın Bodrum ilçesine "Silver Nova" isimli kruvaziyerle 351 yolcu geldi.

        Bahama bayraklı, 233 metre uzunluğundaki Silver Nova, Yunanistan'ın Pire Limanı'ndan Bodrum'a ulaştı.

        Gemide, çoğunluğu İrlandalı 351 yolcu ile 535 kişilik mürettebat bulunuyor.

        Gemi, akşam Yunanistan'ın Santorini Limanı'na hareket edecek.

        Gemiden inen yolcuların gün boyunca Bodrum'un tarihi ve turistik noktalarını ziyaret etmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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