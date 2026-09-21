Bodrum'da Dünya Temizlik Günü kapsamında temizlik yapıldı

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Serkan Kanik'in de katıldığı çalışmada, Temizlik İşleri Müdürlüğünden 25 personel ile 15 gönüllü görev aldı.

Bodrum Belediyesi ile Misgibi1Bodrum iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, belediye personeli ve gönüllüler sahil boyunca temizlik yaptı.

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